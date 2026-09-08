Exposition immersive « Seokguram, un monde infini », CENTRE CULTUREL CORÉEN, Paris

Informations pratiques

Exposition immersive « Seokguram, un monde infini » 23 novembre 2026 – 13 mars 2027 CENTRE CULTUREL CORÉEN Paris

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-23T10:00:00+01:00 – 2026-11-23T18:00:00+01:00

Fin : 2027-03-13T11:00:00+01:00 – 2027-03-13T18:00:00+01:00

Cette vidéo immersive a été conçue pour offrir au public en France une découverte sensorielle de ce site emblématique. Elle permet également à ceux qui connaissent déjà Seokguram d’en retrouver l’atmosphère et d’en raviver le souvenir.

Grâce à une reconstitution hyperréaliste, le dispositif donne d’abord l’impression de pénétrer véritablement dans la grotte. Le parcours permet d’observer successivement les statues des huit classes de divinités protectrices, des quatre rois célestes et des gardiens Vajrapani, avant de dévoiler le Bouddha principal. Cette représentation fidèle laisse ensuite progressivement place à une création numérique : l’auréole et les motifs de lotus qui ornent la voûte s’illuminent, tandis que des fleurs de lotus apparaissent autour du Bouddha pour former une représentation du mandala de Seokguram. Entre reconstitution et création numérique, la vidéo offre ainsi un nouveau regard sur le site, invitant à le découvrir un jour en Corée ou à se remémorer une visite passée.

En complément de la vidéo, l’exposition propose un dispositif interactif intitulé Lanterne à vœux : un souhait envoyé de tout son cœur. Les visiteurs sont invités à créer leur propre lanterne virtuelle, à y inscrire un vœu, puis à la voir s’illuminer en temps réel sur le mur numérique de l’espace d’exposition, dans le prolongement de la séquence finale de la vidéo principale.

Conçue à l’occasion du 140ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée et la France, cette installation participative prolonge l’expérience en proposant au public d’y prendre directement part.

Cette expérience immersive fait écho à l’exposition consacrée à Seokguram, également présentée au Centre Culturel Coréen. À travers œuvres, objets et dispositifs numériques, celle-ci permet d’approfondir la découverte du site, de son histoire et de l’héritage culturel du Silla.

CENTRE CULTUREL CORÉEN 20 Rue La Boétie, 75008 Paris Paris 75008 Quartier de l’Europe Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.coree-culture.org/l-exposition-immersive-seokguram »}]

Construite au VIIIᵉ siècle, la grotte de Seokguram continue aujourd’hui de témoigner de la richesse du patrimoine coréen. exposition corée