Exposition ImpressionnÂme Place des Vosges Épinal

Informations pratiques

Épinal

Exposition ImpressionnÂme

Place des Vosges Maison du Bailli Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 11:00:00

fin : 2026-10-07 19:00:00

Date(s) :

2026-10-02

ImpressionnÂme — Exposition

Une exposition où se rencontrent pastels et toiles, couleurs, matières et émotions.

Des œuvres nées du geste et de l’instinct, sans dessin préparatoire, pour laisser toute sa place au ressenti.

Une invitation à entrer dans l’univers ImpressionnÂme, à regarder, ressentir… et peut-être rencontrer son coup de cœur.Tout public

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Place des Vosges Maison du Bailli Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 98 80 50 78

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English :

Impression? Exhibition

An exhibition where pastels and canvases, colors, textures, and emotions come together.

Works born of movement and instinct, without preliminary sketches, to give full expression to emotion.

An invitation to step into the world of Impressionn%C2me, to look, to feel… and perhaps to discover a piece that captures your heart.

L’événement Exposition ImpressionnÂme Épinal a été mis à jour le 2026-08-26 par OT EPINAL ET SA REGION