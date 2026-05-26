Exposition « In Board We Trust » L’Église, rue de Saint-Laurent, 35700 Rennes Rennes 13 juin – 27 septembre Ille-et-Vilaine

Gratuit

L’exposition se présentera sous la forme d’une installation in situ. Séverine Hubard est une artiste plasticienne contemporaine qui édifie des structures faites de matériaux récupérés.

Noir Brillant invite SÉVERINE HUBARD pour une résidence de création et son exposition in situ « In Board We Trust » à l’Église. Suite à la rencontre entre l’artiste et les membres fondatrices de Noir Brillant, une résidence artistique de 2 semaines, suivie d’une exposition à l’Église, sont prévues à partir du 1er juin 2026.

Née à Lille en 1977, Séverine Hubard vit aujourd’hui entre Saint-Denis (93) et le Cantal (15). Elle a séjourné plusieurs années à l’étranger, notamment en Amérique du Sud, où elle a mené des projets dans l’espace public (Argentine, Chili, Bolivie, Uruguay). Elle a participé à de nombreuses résidences et dirigé de nombreux workshops dans des écoles d’art. En 2010, elle devient professeure de volume à l’ÉESI d’Angoulême, puis en 2019, coordinatrice du post-diplôme Kaolin à l’ENSA de Limoges. Elle est aujourd’hui présente dans plusieurs collections publiques et privées, et régulièrement exposée dans des centres d’art et institutions. Elle a récemment présenté une œuvre au Quadrilatère de Beauvais dans le cadre du programme Hors-Pistes / Hors-Champs, en partenariat avec le Centre Pompidou.

Séverine Hubard développe une pratique sculpturale en lien étroit avec l’espace construit et ses usages. Ses œuvres sont souvent réalisées à partir de matériaux issus du monde du bâtiment, détournés de leur fonction initiale. Elle travaille par agencement, construction, modélisation ou moulage, dans un rapport constant à la fabrication. Elle porte une attention particulière à la relation entre forme, échelle, fonction et perception dans l’espace urbain et paysager. L’utilisation de point de vue est récurent.

Chaque projet est conçu comme une réponse singulière aux contraintes d’un site, à ses flux, à ses usages et à ses tensions visibles ou latentes. Trois axes structurent sa pratique : le dialogue avec l’architecture, la relation au public et au la capacité à inscrire une œuvre dans la mémoire d’un lieu. Noir Brillant est l’association portée par Delphine Lecamp et Anita Gauran, pour soutenir l’art contemporain et les artistes d’aujourd’hui. L’Église, ateliers d’artistes et espace d’exposition, permet aux artistes et aux publics de penser et de voir la création contemporaine dans un lieu exceptionnel.

L’association Noir Brillant porte cette démarche d’ouverture afin de faire vivre l’architecture par la mise en œuvre de projets artistiques et culturels choisis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-27T19:00:00.000+02:00

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L’Église, rue de Saint-Laurent, 35700 Rennes rue de saint Laurent rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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