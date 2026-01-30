Exposition In Vivo Laurent Bessol Les Jardins Suspendus Alvéole 13 Le Havre

Exposition In Vivo Laurent Bessol

Les Jardins Suspendus Alvéole 13 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime

Début : Vendredi 2026-09-12

fin : 2026-11-01

À travers les vibrations de l’herbe, les enchevêtrements de branches ou de brindilles,

la fragilité d’un pétale ou la promesse d’une graine, la nature devient une série d’évocations dans lesquelles l’homme peut se retrouver face à lui-même et à l’univers qui l’entoure. L’écriture photographique de l’auteur, en couleur ou en noir et blanc, nous invite à poser différemment notre regard sur ces fragments du monde végétal que nous côtoyons sans toujours leur accorder d’attention. Cette exposition nous propose de ressentir la force du vivant, cette énergie vibrante qui anime l’humain et la nature à laquelle il appartient, comme une respiration dans le bruit du monde.

Un appareil photo en main depuis l’enfance, l’auteur utilise cet outil comme un prolongement de son regard, dialoguant ainsi avec la nature à travers une exploration sensible et poétique. Par l’acte photographique, il scrute les liens complexes et indissociables qui unissent l’humain à la nature. Cette démarche révèle une vision où l’art se fait passerelle entre deux univers souvent perçus comme distincts, invitant le spectateur à une contemplation consciente et profonde.

Vernissage de l’exposition le vendredi 11 septembre à 17 h 30 .

