Brive-la-Gaillarde

Exposition: Incise (Chapelle Saint Libéral)

Rue de Corrèze Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-09-22 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04

Œuvres de Barbara Navi.

Entrée libre. .

Rue de Corrèze Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70 musée-labenche@brive.fr

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English : Exposition: Incise (Chapelle Saint Libéral)

L’événement Exposition: Incise (Chapelle Saint Libéral) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme