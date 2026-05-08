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Exposition: Incise (Chapelle Saint Libéral) Brive-la-Gaillarde

Exposition: Incise (Chapelle Saint Libéral) Brive-la-Gaillarde

Exposition: Incise (Chapelle Saint Libéral) Brive-la-Gaillarde vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Rue de Corrèze

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Exposition: Incise (Chapelle Saint Libéral)

Rue de Corrèze Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-09-22 18:00:00

Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04

Œuvres de Barbara Navi.
Entrée libre.   .

Rue de Corrèze Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70  musée-labenche@brive.fr

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English : Exposition: Incise (Chapelle Saint Libéral)

L’événement Exposition: Incise (Chapelle Saint Libéral) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme

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