Exposition Inemuri BP 40287 Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Exposition Inemuri

BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-07

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-10-07

Hakim Sahiri développe une pratique fondée sur l’observation du quotidien et la collecte d’images prises à la volée. Il découvre au Japon l’inemuri, l’art de dormir dans le présent . Entre présence et retrait, cet état devient un prisme de lecture.

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BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

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English :

Hakim Sahiri has developed a practice based on observing everyday life and collecting images captured on the fly. In Japan, he discovered “inemuri,” “the art of sleeping in the present.” Between presence and withdrawal, this state becomes a lens through which to interpret the world.

L’événement Exposition Inemuri Angoulême a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême