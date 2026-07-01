Exposition | Inner Landscape FIAP Paris Paris

Informations pratiques

À l’occasion de cette exposition présentée au FIAP Paris du 2 juillet au 27 août, avec un vernissage le 2 juillet, Greta Margherita présente un travail autour des espaces de la mémoire, des paysages intérieurs et des villes rêvées.

Artiste peintre, dessinatrice et graveuse installée à Paris au sein de l’atelier Césure, son œuvre est nourrie par une identité multiculturelle et par une réflexion sur le déplacement, les frontières et la trace émotionnelle des lieux.

À travers des peintures, dessins et estampes, elle explore des villes imaginaires composées de fragments de souvenirs, de rêves et de réminiscences de plusieurs métropoles réunies en une seule.

Exposition au FIAP Paris | Inner Landscape

Le jeudi 02 juillet 2026

de 18h30 à 21h00

Du jeudi 02 juillet 2026 au jeudi 27 août 2026 :

gratuit

Vernissage sur inscription

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T21:30:00+02:00

fin : 2026-08-28T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-07-02T18:30:00+02:00_2026-07-02T21:00:00+02:00

FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris

gonin@fiap.fr



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