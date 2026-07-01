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Exposition | Inner Landscape FIAP Paris Paris

jeudi 2 juillet 2026 · FIAP Paris · Paris

Exposition | Inner Landscape FIAP Paris Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
FIAP Paris
Adresse
30 rue cabanis
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Vernissage sur inscription</p>

À l’occasion de cette exposition présentée au FIAP Paris du 2 juillet au 27 août, avec un vernissage le 2 juillet, Greta Margherita présente un travail autour des espaces de la mémoire, des paysages intérieurs et des villes rêvées.

Artiste peintre, dessinatrice et graveuse installée à Paris au sein de l’atelier Césure, son œuvre est nourrie par une identité multiculturelle et par une réflexion sur le déplacement, les frontières et la trace émotionnelle des lieux.

À travers des peintures, dessins et estampes, elle explore des villes imaginaires composées de fragments de souvenirs, de rêves et de réminiscences de plusieurs métropoles réunies en une seule.

Exposition au FIAP Paris | Inner Landscape
Le jeudi 02 juillet 2026
de 18h30 à 21h00
Du jeudi 02 juillet 2026 au jeudi 27 août 2026 :
gratuit

Vernissage sur inscription

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T21:30:00+02:00
fin : 2026-08-28T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-07-02T18:30:00+02:00_2026-07-02T21:00:00+02:00

FIAP Paris 30 rue cabanis  75014 Paris
gonin@fiap.fr


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