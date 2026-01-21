Exposition Inspiration marine Rue Saint-Sauveur Vernon

Exposition Inspiration marine

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-20 10:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-20

La Maison du Temps Jadis à Vernon accueille l’exposition Inspiration marine de Lysiane Legendre Bourasseau, du 20 au 25 octobre 2026, de 10h à 18h. À travers des sculptures en acier et en polymères thermoformés, l’artiste explore le monde marin, jouant entre robustesse du métal et transparence des matières.

Ses œuvres, façonnées par le travail du métal et le thermoformage, évoquent la fluidité, le mouvement et la lumière, dans un dialogue constant avec l’univers maritime. .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 08 54 55 49 llb.plasticenne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Inspiration marine

L’événement Exposition Inspiration marine Vernon a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération