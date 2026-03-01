Exposition Inspirations Joué-lès-Tours

Exposition Inspirations Joué-lès-Tours mardi 17 mars 2026.

Rue de Verdun Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2026-03-17 14:30:00
fin : 2026-03-31 19:00:00

2026-03-17

Inspirations de CHANTELLE (Chantal Maternati) et Gab’Y (Auriane Gabillet)
Inspirations de CHANTELLE (Chantal Maternati) et Gab'Y (Auriane Gabillet)

Rue de Verdun Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00  galerieduparc@jouelestours.fr

English :

Inspirations by CHANTELLE (Chantal Maternati) and Gab’Y (Auriane Gabillet)

