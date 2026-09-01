Informations pratiques

Yutz

Exposition Instants Pastel de Michelle Schmitt

100 Grand Rue Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 14:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-11

La Maison des Bains accueille Michelle Schmitt pour son exposition Instants Pastel .

Durant trois jours, le public est invité à découvrir les œuvres de l’artiste et son univers pictural autour du pastel. Michelle Schmitt sera également présente pour proposer des démonstrations et permettre aux visiteurs de découvrir sa pratique artistique.

Une belle occasion de rencontrer l’artiste et de découvrir son travail au plus près.Tout public

0 .

100 Grand Rue Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 78 41

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English :

La Maison des Bains welcomes Michelle Schmitt for her exhibition %AB Instants Pastel %BB.

Over the course of three days, the public is invited %E0 to discover the artist’s works and her pictorial world centered on pastel. Michelle Schmitt will also be on hand to give demonstrations and allow visitors to learn about her artistic practice.

This is a wonderful opportunity to meet the artist and get an up-close look at her work.

L’événement Exposition Instants Pastel de Michelle Schmitt Yutz a été mis à jour le 2026-08-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME