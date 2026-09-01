Faites de l’environnement Rue de la République Yutz

Informations pratiques

Yutz

Faites de l’environnement

Rue de la République Aéroparc de Yutz Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Cette fête vise à sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et à promouvoir des actions concrètes pour la préservation de notre écosystème.

Les ateliers proposés sur cette journée mettront l’accent sur des sujets importants, tels que l’énergie renouvelable, les bonnes pratiques autour du tri et du compostage ou encore la préservation de la biodiversité et de ses richesses.

En soirée, plongés dans le noir, les visiteurs se déplaceront à la lumière de bougies et de lanternes.Associations et artistes vous feront alors découvrir la magie de la nuit avec plusieurs activités qui animeront le lieu, du sol aux étoiles.

Restauration sur place.Tout public

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Rue de la République Aéroparc de Yutz Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 82 26 82 accueil@mairie-yutz.fr

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English :

The aim of this festival is to raise public awareness of environmental issues and promote concrete action to preserve our ecosystem.

The day’s workshops will focus on important issues such as renewable energy, sorting and composting best practices, and preserving biodiversity and its riches.

In the evening, plunged into darkness, visitors will move around by the light of candles and lanterns. Associations and artists will then help you discover the magic of the night with several activities that will animate the site, from the ground to the stars.

Catering on site.

L’événement Faites de l’environnement Yutz a été mis à jour le 2026-08-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME