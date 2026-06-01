Compiègne

Exposition interactive Qui a dérobé l’Omorto ?

28 Rue du Général Koenig Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-06-06

Exposition interactive, mêlant intrigue policière et réalité augmentée à l’aide d’une tablette menez l’enquête dans les rues de Rio, sous la direction du commissaire Séraphin Limier.

Votre mission retrouver qui a volé un tableau de l’Omorto, célèbre peintre originaire de Rio.

Intrigues et exotisme au programme !

À partir de 10 ans.

Exposition interactive, mêlant intrigue policière et réalité augmentée à l’aide d’une tablette menez l’enquête dans les rues de Rio, sous la direction du commissaire Séraphin Limier.

Votre mission retrouver qui a volé un tableau de l’Omorto, célèbre peintre originaire de Rio.

Intrigues et exotisme au programme !

À partir de 10 ans. .

28 Rue du Général Koenig Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 86 98 98 grandir.ensemble@wanadoo.fr

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English :

Interactive exhibition combining detective story and augmented reality: use your tablet to investigate the streets of Rio, under the direction of Commissaire Séraphin Limier.

Your mission: find out who stole a painting by Omorto, a famous Rio painter.

Intrigue and exoticism are the order of the day!

For ages 10 and up.

L’événement Exposition interactive Qui a dérobé l’Omorto ? Compiègne a été mis à jour le 2026-05-27 par Compiègne Pierrefonds Tourisme