Exposition interactive Qui a dérobé l’Omorto ? Compiègne
Exposition interactive Qui a dérobé l’Omorto ? Compiègne samedi 6 juin 2026.
Compiègne
Exposition interactive Qui a dérobé l’Omorto ?
28 Rue du Général Koenig Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-06-06
Exposition interactive, mêlant intrigue policière et réalité augmentée à l’aide d’une tablette menez l’enquête dans les rues de Rio, sous la direction du commissaire Séraphin Limier.
Votre mission retrouver qui a volé un tableau de l’Omorto, célèbre peintre originaire de Rio.
Intrigues et exotisme au programme !
À partir de 10 ans.
Exposition interactive, mêlant intrigue policière et réalité augmentée à l’aide d’une tablette menez l’enquête dans les rues de Rio, sous la direction du commissaire Séraphin Limier.
Votre mission retrouver qui a volé un tableau de l’Omorto, célèbre peintre originaire de Rio.
Intrigues et exotisme au programme !
À partir de 10 ans. .
28 Rue du Général Koenig Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 86 98 98 grandir.ensemble@wanadoo.fr
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English :
Interactive exhibition combining detective story and augmented reality: use your tablet to investigate the streets of Rio, under the direction of Commissaire Séraphin Limier.
Your mission: find out who stole a painting by Omorto, a famous Rio painter.
Intrigue and exoticism are the order of the day!
For ages 10 and up.
L’événement Exposition interactive Qui a dérobé l’Omorto ? Compiègne a été mis à jour le 2026-05-27 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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