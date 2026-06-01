Les petits sulkys, Château de Compiègne, Compiègne

Les petits sulkys 6 et 7 juin Château de Compiègne Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Les enfants enfourchent leurs chevaux à pédales et s’improvisent pilotes de sulky ! Une activité ludique et originale pour les faire rire et bouger le temps d’une course dans le parc du château de Compiègne.

Château de Compiègne Place du Général De Gaulle, 60200 Compiègne, France Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France +33344384700 https://chateaudecompiegne.fr Le parc du château de Compiègne offre une composition harmonieuse et originale dans un riche environnement patrimonial. Berceau de verdure, offrant une riche floraison printanière, ainsi que des végétaux remarquables (un hêtre pourpre planté sous Napoléon III), le parc du château de Compiègne est un site riche et incontournable pour les passionnés d’horticulture. SNCF Paris-Gare du Nord – Parking gratuit dans la limite des places disponibles – Librairie-boutique

Événement dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©Château de Compiègne / C.Schryve