Rendez-vous aux jardins 2026 Compiègne

Compiègne

Rendez-vous aux jardins 2026

Place du Général de Gaulle Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Le Château de Compiègne met son parc en valeur à l’occasion de la 23ème édition de la manifestation nationale des Rendez-vous aux jardins ! Après Les cinq sens au jardin en 2024, le ministère de la Culture a sélectionné la vue comme thème pour cette année.

Créé sous le Premier Empire par l’architecte Berthault, il est labellisé Jardin remarquable depuis 2004. Lors de ce week-end, venez découvrir le parc comme vous ne l’avez jamais vu à travers nos différentes animations et visites guidées ! Vous pourrez alors poser vos questions aux professionnels, développer vos connaissances sur le parc, vous promener en calèche ou même planter votre propre plante !

Dans cette édition, une attention particulière est portée au thème de la vue, afin d’offrir une découverte du parc accessible à tous les publics. Grâce au partenariat avec l’Association Valentin Haüy au niveau national, des actions de médiation spécifiques sont proposées pour les visiteurs en situation de déficience visuelle.

Le parc du Château de Compiègne devient ainsi un véritable espace d’exploration, où chacun peut appréhender la richesse du paysage au-delà du seul regard, en redécouvrant la nature autrement.

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LES ANIMATIONS

HÔTEL À INSECTES

Un projet participatif pour toute la famille ! Pendant deux jours, les enfants sont invités à garnir les cases d’un hôtel à insectes et à découvrir le rôle essentiel de ces précieux habitants du jardin.

Samedi et dimanche en continu

Tout public

ATELIER PLANTATION

Mettez les mains dans la terre aux côtés des jardiniers du parc ! Rempotez votre plante et repartez avec votre souvenir à faire grandir chez vous, tout en profitant de précieux conseils transmis par les professionnels du domaine.

Samedi et dimanche de 14h à 17h en continu

Tout public

PROMENADE EN ATTELAGE DU PARC

Offrez-vous une parenthèse hors du temps avec une balade à bord d’un omnibus à impériale attelé à deux chevaux dans le parc du château.

Samedi et dimanche de 15h à 18h en continu

Tout public

LES PETITS SULKYS

Les enfants enfourchent leurs chevaux à pédales et s’improvisent pilotes de sulky ! Une activité ludique et originale pour les faire rire et bouger le temps d’une course.

Samedi de 11h à 18h en continu

Pour les enfants de 3 à 12 ans.

FRISES À COLORIER

Une frise à colorier géante pour créer ensemble une œuvre ludique et colorée un espace d’expression libre pour les enfants !

Samedi et dimanche en continu

Tout public

VISITES GUIDÉES

LES LÉGENDES DES STATUES DU PARC

Légendes, mystères et créatures fantastiques vous attendent pour une promenade enchantée au fil des statues du parc. Alexandre, notre conteur, vous emmène dans un voyage imaginaire entre sphinx et allées fleuries, une expérience à vivre en famille. Pour petits et grands

Samedi et dimanche de 15h30 à 16h30

Visite avec conteur

VISITE SENSORIELLE

Guidé par le conservateur, vivez une expérience sensorielle hors du commun. Parfums végétaux, bruissements de la nature et textures vous entraînent à la découverte sensible de l’histoire et de la biodiversité du jardin.

Samedi et dimanche de 15h à 16h

Tout Public

Le Château de Compiègne met son parc en valeur à l’occasion de la 23ème édition de la manifestation nationale des Rendez-vous aux jardins ! Après Les cinq sens au jardin en 2024, le ministère de la Culture a sélectionné la vue comme thème pour cette année.

Créé sous le Premier Empire par l’architecte Berthault, il est labellisé Jardin remarquable depuis 2004. Lors de ce week-end, venez découvrir le parc comme vous ne l’avez jamais vu à travers nos différentes animations et visites guidées ! Vous pourrez alors poser vos questions aux professionnels, développer vos connaissances sur le parc, vous promener en calèche ou même planter votre propre plante !

Dans cette édition, une attention particulière est portée au thème de la vue, afin d’offrir une découverte du parc accessible à tous les publics. Grâce au partenariat avec l’Association Valentin Haüy au niveau national, des actions de médiation spécifiques sont proposées pour les visiteurs en situation de déficience visuelle.

Le parc du Château de Compiègne devient ainsi un véritable espace d’exploration, où chacun peut appréhender la richesse du paysage au-delà du seul regard, en redécouvrant la nature autrement.

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LES ANIMATIONS

HÔTEL À INSECTES

Un projet participatif pour toute la famille ! Pendant deux jours, les enfants sont invités à garnir les cases d’un hôtel à insectes et à découvrir le rôle essentiel de ces précieux habitants du jardin.

Samedi et dimanche en continu

Tout public

ATELIER PLANTATION

Mettez les mains dans la terre aux côtés des jardiniers du parc ! Rempotez votre plante et repartez avec votre souvenir à faire grandir chez vous, tout en profitant de précieux conseils transmis par les professionnels du domaine.

Samedi et dimanche de 14h à 17h en continu

Tout public

PROMENADE EN ATTELAGE DU PARC

Offrez-vous une parenthèse hors du temps avec une balade à bord d’un omnibus à impériale attelé à deux chevaux dans le parc du château.

Samedi et dimanche de 15h à 18h en continu

Tout public

LES PETITS SULKYS

Les enfants enfourchent leurs chevaux à pédales et s’improvisent pilotes de sulky ! Une activité ludique et originale pour les faire rire et bouger le temps d’une course.

Samedi de 11h à 18h en continu

Pour les enfants de 3 à 12 ans.

FRISES À COLORIER

Une frise à colorier géante pour créer ensemble une œuvre ludique et colorée un espace d’expression libre pour les enfants !

Samedi et dimanche en continu

Tout public

VISITES GUIDÉES

LES LÉGENDES DES STATUES DU PARC

Légendes, mystères et créatures fantastiques vous attendent pour une promenade enchantée au fil des statues du parc. Alexandre, notre conteur, vous emmène dans un voyage imaginaire entre sphinx et allées fleuries, une expérience à vivre en famille. Pour petits et grands

Samedi et dimanche de 15h30 à 16h30

Visite avec conteur

VISITE SENSORIELLE

Guidé par le conservateur, vivez une expérience sensorielle hors du commun. Parfums végétaux, bruissements de la nature et textures vous entraînent à la découverte sensible de l’histoire et de la biodiversité du jardin.

Samedi et dimanche de 15h à 16h

Tout Public .

Place du Général de Gaulle Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 38 47 00

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English :

The Château de Compiègne is showcasing its grounds for the 23rd edition of the national Rendez-vous aux jardins event! After The Five Senses in the Garden in 2024, the French Ministry of Culture has selected Sight as this year?s theme.

Created under the First Empire by the architect Berthault, the garden has held the Remarkable Garden label since 2004. This weekend, come and discover the park as you’ve never seen it before, through our various activities and guided tours! You’ll be able to ask the professionals your questions, learn more about the park, take a horse-drawn carriage ride or even plant your own plant!

In this edition, particular attention has been paid to the theme of sight, in order to offer a discovery of the park accessible to all publics. Thanks to our partnership with the national Valentin Haüy Association, we are able to offer specific mediation activities for visitors with visual impairments.

The park at Château de Compiègne thus becomes a real space for exploration, where everyone can appreciate the richness of the landscape beyond the eye, rediscovering nature in a different way.

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ANIMATIONS

INSECT HOTEL

A participatory project for the whole family! For two days, children are invited to fill the compartments of an insect hotel and discover the essential role of these precious garden inhabitants.

Saturday and Sunday non-stop

Open to all

PLANTING WORKSHOP

Get your hands dirty with the park’s gardeners! Re-pot your plant and leave with your own souvenir to grow at home, all the while benefiting from invaluable advice from the estate’s professionals.

Saturday and Sunday, 2pm to 5pm non-stop

Open to the public

CARRIAGE TOUR OF THE PARK

Treat yourself to a timeless interlude with a ride aboard a double-decker omnibus harnessed to two horses in the château grounds.

Saturday and Sunday, 3 pm to 6 pm non-stop

Open to all

THE LITTLE SULKIES

Children get on their pedal horses and become sulky drivers! A fun and original activity to keep them laughing and moving during a race.

Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. non-stop

For children aged 3 to 12.

COLORING FRIEZES

A giant coloring frieze to create a playful and colorful work of art together: a free space for children to express themselves!

Saturday and Sunday non-stop

Open to all

GUIDED TOURS

THE LEGENDS OF THE PARK’S STATUES

Legends, mysteries and fantastic creatures await you on an enchanted stroll through the park’s statues. Alexandre, our storyteller, takes you on an imaginary journey between sphinxes and flowery alleys, an experience for the whole family. For young and old

Saturday and Sunday, 3.30 pm to 4.30 pm

Visit with storyteller

SENSORY TOUR

Guided by the curator, enjoy an extraordinary sensory experience. Plant fragrances, natural sounds and textures take you on a sensitive discovery of the garden?s history and biodiversity.

Saturday and Sunday, 3 pm to 4 pm

Open to all

L’événement Rendez-vous aux jardins 2026 Compiègne a été mis à jour le 2026-05-27 par Compiègne Pierrefonds Tourisme