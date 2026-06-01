La Voie du Houblon Compiègne

Compiègne

La Voie du Houblon

Rue James de Rothschild Compiègne Oise

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 12:00:00

fin : 2026-06-06 20:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le 6 juin 2026, l’association UTCéenne La Voie du Houblon revient pour vous proposer une course de 10 km insolite qui mettra à l’honneur l’université, le sport et les collectivités locales de Compiègne, dans une ambiance festive et familiale sur le thème de la ferme !

Le concept ? Tous les 2 kilomètres, une pause permettra aux participants de déguster une bière artisanale ou une boisson sans alcool ainsi que de la nourriture locale, issues directement des producteurs locaux de quoi vous meuh-tiver.

Cet évènement est ouvert à toutes et à tous, aussi bien enfants, parents, amis, sportifs ou encore amateurs de balades.

Sortez vos plus beaux déguisements sur le thème de la ferme. Les plus créatifs pourraient bien voir leur audace récompensée par une petite surprise !

Cette course, accessible à tous, propose 2 départs un départ marche à pied à 14h30 et un départ course à 15h30. Mais il est également possible de réaliser cette course en vélo, rollers, trottinette… N’importe quel véhicule non motorisé !

Les tarifs vont de 5,50 € pour les places sans alcool à 15 € pour les places avec alcool.

Si la course ne vous tente pas, notre village, ses animations et sa guinguette vous accueillent de 12h à 20h pour profiter gratuitement de l’ambiance festive.Cette année, l’intégralité des fonds récoltés sera reversée à l’association Endopicardie, association régionale qui soutient les femmes atteintes d’endométriose.Vous trouverez l’accès à notre billetterie directement sur notre site web.

Lien du site https://assos.utc.fr/lavoieduhoublon/

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

Le 6 juin 2026, l’association UTCéenne La Voie du Houblon revient pour vous proposer une course de 10 km insolite qui mettra à l’honneur l’université, le sport et les collectivités locales de Compiègne, dans une ambiance festive et familiale sur le thème de la ferme !

Le concept ? Tous les 2 kilomètres, une pause permettra aux participants de déguster une bière artisanale ou une boisson sans alcool ainsi que de la nourriture locale, issues directement des producteurs locaux de quoi vous meuh-tiver.

Cet évènement est ouvert à toutes et à tous, aussi bien enfants, parents, amis, sportifs ou encore amateurs de balades.

Sortez vos plus beaux déguisements sur le thème de la ferme. Les plus créatifs pourraient bien voir leur audace récompensée par une petite surprise !

Cette course, accessible à tous, propose 2 départs un départ marche à pied à 14h30 et un départ course à 15h30. Mais il est également possible de réaliser cette course en vélo, rollers, trottinette… N’importe quel véhicule non motorisé !

Les tarifs vont de 5,50 € pour les places sans alcool à 15 € pour les places avec alcool.

Si la course ne vous tente pas, notre village, ses animations et sa guinguette vous accueillent de 12h à 20h pour profiter gratuitement de l’ambiance festive.Cette année, l’intégralité des fonds récoltés sera reversée à l’association Endopicardie, association régionale qui soutient les femmes atteintes d’endométriose.Vous trouverez l’accès à notre billetterie directement sur notre site web.

Lien du site https://assos.utc.fr/lavoieduhoublon/

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. .

Rue James de Rothschild Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France lavoieduhoublon@assos.utc.fr

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English :

On June 6, 2026, the UTCéenne association La Voie du Houblon returns to offer you an unusual 10 km race that will honor the university, sports and local communities of Compiègne, in a festive and family atmosphere on the theme of the farm!

The concept? Every 2 kilometers, there will be a break where participants can enjoy a craft beer or soft drink, as well as local food directly from local producers: enough to keep you motivated.

The event is open to all, including children, parents, friends, sports enthusiasts and walkers.

Get out your best farm-themed disguises. The most creative may well be rewarded with a little surprise!

This race, which is open to all, has 2 starts: a walking start at 2.30pm and a running start at 3.30pm. The race is also open to cyclists, rollerbladers, scooters and other non-motorized vehicles Any non-motorized vehicle!

Prices range from ? 5.50 for non-alcoholic tickets to ? 15 for alcoholic tickets.

If the race doesn’t appeal to you, our village, its entertainment and its guinguette will welcome you from 12 p.m. to 8 p.m. to enjoy the festive atmosphere free of charge.this year, all funds raised will be donated to Endopicardie, a regional association supporting women suffering from endometriosis.you will find access to our ticket office directly on our website.

Website link: https://assos.utc.fr/lavoieduhoublon/

Alcohol abuse is dangerous for your health: consume in moderation.

L’événement La Voie du Houblon Compiègne a été mis à jour le 2026-05-27 par Compiègne Pierrefonds Tourisme