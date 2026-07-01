Informations pratiques

Exposition intitulée « Chat, chat, chats ! » à Laon 19 et 20 septembre Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon Aisne

Exposition jusqu’au 16/01/27 aux heures d’ouverture et conditions habituelles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’écrivain Champfleury, natif de Laon, fut un grand admirateur des chats auxquels il consacra en 1868 un essai resté célèbre, Les Chats, Histoire – Mœurs – Observation – Anecdotes.

Il nous introduit et nous accompagne dans cette exposition qui explore les différentes facettes de cet animal fascinant, sa présence à nos côtés depuis les temps les plus reculés et son comportement pour le moins contrasté : du compagnon ronronnant et affectueux au chasseur invétéré et farouchement indépendant. Beaucoup d’artistes se sont intéressés au chat avec passion, désirant retranscrire sa personnalité et ses rapports avec hommes, femmes et enfants. En outre, cet animal a fortement inspiré notre imaginaire, parfois jusqu’à la peur, à travers les contes et la littérature ; la langue française est d’ailleurs émaillée d’expressions concernant le chat.

Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon 32 Rue Georges Ermant, 02000 Laon, France Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France 0323228700 https://laon.fr/VILLE_LAON_21_WEB/FR/Accueil.awp?page=57&m=6.110.115 Au cœur de la cité médiévale, le Musée du Pays de Laon est installé depuis 1891 dans l’ancien hôtel des templiers.

La charmante chapelle romane des templiers, classée au titre des monuments historiques, se trouve dans le parc du musée.

L’Ordre du Temple fut fondé en 1128 et l’évêque de Laon favorisa leur installation dans la ville sur un terrain appartenant au roi de France, situé au sud de l’enclos des chanoines. La chapelle Saint-Jean-Baptiste fut érigée autour de 1140 : l’octogone et le chœur sont les parties les plus anciennes ; le porche fut ajouté quelques décennies plus tard.

L’édifice abrite aujourd’hui quelques éléments lapidaires appartenant aux collections du musée et se visite librement lors des heures d’ouverture du musée

L’écrivain Champfleury, natif de Laon, fut un grand admirateur des chats auxquels il consacra en 1868 un essai resté célèbre, Les Chats, Histoire – Mœurs – Observation – Anecdotes.

© Jordan Beaufrère