Informations pratiques

Exposition intitulée « Matériaux et architectures traditionnelles dans l’Aisne » à Laon Samedi 19 septembre, 14h00 Maison des Arts et Loisirs Aisne

Espace Bernard Noël de la Maison des Arts et Loisirs (Place Aubry, ville haute)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le CAUE de l’Aisne propose cette exposition organisée en partenariat avec la Ville de Laon et programmée à la Maison d’Arts et Loisirs (MAL) à l’automne 2026. L’exposition valorise les matériaux de construction du patrimoine bâti axonais, en s’appuyant notamment sur le fonds photographique du concours « Détails d’architectures dans l’Aisne » (2017).

Elle sera structurée en 4 à 5 thématiques, composées de photographies grand format (A3), de textes introductifs et de vitrines présentant des matériaux.

Maison des Arts et Loisirs 2 Place Aubry, 02000 Laon, France Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France 0323228686 https://laon.fr/VILLE_LAON_21_WEB/FR/Accueil.awp?page=74&m=6.110.116 Ce pôle culturel dispose de deux salles de diffusion avec le Théâtre Raymond Lefèvre de 140 places et le Théâtre Guy Sabatier de 550 places, ainsi que d’une salle polyvalente modulable.

Le CAUE de l’Aisne propose cette exposition organisée en partenariat avec la Ville de Laon et programmée à la Maison d’Arts et Loisirs (MAL) à l’automne 2026.

© OT Pays de Laon