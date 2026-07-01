EXPOSITION INVISIBLES ? Parc Thermal Bagnères-de-Luchon

Informations pratiques

Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION INVISIBLES ?

Parc Thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:00:00

fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-01

La rencontre de deux artistes Marie Frécon et Bruno Wagner. A travers leurs installations photographiques se crée un jeu visuel entre le visible et l’invisible, le vrai et le faux, l’imaginaire et la réalité photographique.

La Nature est prise à témoin, pour nous proposer une expérience sensible.

LA CHAPELLE AUX OISEAUX par Marie Frécon

Une chapelle aux Oiseaux pour les espèces qui s’éteignent … L’oiseau et la nature toute entière sont ici placés à l’endroit du sacré et de la lumière, une façon de les honorer, et pour plus de détail, il faut s’approcher, se glisser derrière la lumière, entrevoir de nouveaux territoires faits d’empreintes que l’on espère tenaces …

HIDDEN FOLKS par Bruno Wagner

En anglais Hidden signifie caché et Folks les gens. Le Huldufólk, terme islandais signifiant littéralement en français peuple caché , est composé de créatures des légendes et croyances du folklore islandais. Tout a commencé lors d’un voyage en Islande, le pays des Elfes, où je ne les ai pas rencontrés. C’est plus tard en France et ailleurs qu’ils me sont apparus. Depuis je continue à les chercher… Les 4 éléments de la nature, eau, feu, terre, air, sont présents dans ces images qui telles des taches de Rorschach deviennent le miroir de notre vision. Elles révèlent des êtres et des figures fantasmagoriques, des animaux,

des personnages de mangas…

On est proche de la paréidolie, processus mental qui consiste, face à des stimuli visuels, à reconnaître des formes familières dans des éléments pourtant aléatoires. On découvre alors un monde où le surnaturel prend vie, où les rêves et les cauchemars se mélangent dans une symphonie de l’imaginaire. Tout cela à partir de simples photographies de la réalité de la beauté de ce monde. .

Parc Thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22 maison.du.curiste@mairie-luchon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An encounter between two artists: Marie Frécon and Bruno Wagner. Through their photographic installations, a visual interplay is created between the visible and the invisible, the real and the fake, the imaginary and photographic reality.

Nature serves as a witness, offering us a sensory experience.

L’événement EXPOSITION INVISIBLES ? Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE