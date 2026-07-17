AGENDA · Giverny
Exposition « Invitation à Daniel Buren. « Plantations » : travaux « in situ », 2026 / Collections » Musée des impressionnismes Giverny Giverny
vendredi 17 juillet 2026 · Musée des impressionnismes Giverny · Giverny
Informations pratiques
Exposition « Invitation à Daniel Buren. « Plantations » : travaux « in situ », 2026 / Collections » Musée des impressionnismes Giverny Giverny 17 juillet – 2 novembre
Du 17 juillet au 1er novembre 2026, le musée des impressionnismes Giverny invite Daniel Buren à investir les espaces du musée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-17T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-11-02T18:00:00.000+01:00
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Musée des impressionnismes Giverny 99 Rue Claude Monet Giverny
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