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Exposition- Iris Leroyer au Château de Roche Château de Roche Arc-et-Senans

Exposition- Iris Leroyer au Château de Roche Château de Roche Arc-et-Senans samedi 20 juin 2026.

Lieu : Château de Roche

Adresse : 16 Roche sur Loue

Ville : 25610 Arc-et-Senans

Département : Doubs

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Arc-et-Senans

Exposition- Iris Leroyer au Château de Roche

Château de Roche 16 Roche sur Loue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21 2026-06-27 2026-06-28 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-23

Du 20 juin au 30 août 2026, le Château de Roche à Arc-et-Senans invite l’artiste Iris Leroyer à exposer pour le second cycle de sa saison culturelle Tétramorphe. Ce rendez-vous artistique s’adresse aux visiteurs à la recherche d’une expérience unique, axée sur le patrimoine et la création contemporaine. Pour cette édition placée sous le thème du Taureau et des forces de la terre, les salons, la galerie et les jardins du domaine deviennent des espaces d’exposition ouverts au public.

L’artiste franco-canadienne Iris Leroyer investit les lieux avec son projet évolutif Opus Carbone présenté dernièrement en Suisse au Manoir de Cologny. Les visiteurs peuvent y découvrir des peintures-matières sur bois combinant cire, charbon, et autres matières organiques -, des œuvres circulaires sur papier inspirées des mécanismes de fermentation, ainsi que des sculptures totémiques associant bois brûlé, et résine optique.

Pour prolonger la visite, le bar du domaine est ouvert. Les visiteurs peuvent ainsi se balader librement dans le parc, s’y installer pour boire un verre et prendre le temps de profiter pleinement d’un moment hors du temps.   .

Château de Roche 16 Roche sur Loue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   info@chateauderoche.com

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English : Exposition- Iris Leroyer au Château de Roche

L’événement Exposition- Iris Leroyer au Château de Roche Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-06-18 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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