Exposition itinérante Les forêts d’altitudes, des forêts de liens Rue de l’Eglise 1 Montperreux
samedi 29 août 2026 · Rue de l'Eglise 1 · Montperreux
Informations pratiques
Montperreux
Exposition itinérante Les forêts d’altitudes, des forêts de liens
Rue de l’Eglise 1 Foyer Montperreux Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-30 17:30:00
Date(s) :
2026-08-29
L’exposition itinérante hippomobile “Les forêts d’altitude, des forêts de liens” invite petits et grands à une (re)découverte de nos forêts d’altitude. Gratuite et ouverte à tous, elle met en lumière la richesse des liens qui unissent animaux, plantes, champignons, humains et paysages dans ces milieux d’exception. A chacune de ses étapes, elle s’accompagne d’animations et de projections gratuites et adaptées à divers publics. .
Rue de l’Eglise 1 Foyer Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 44 69 19 contact@gourpe-tetras-jura.org
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English : Exposition itinérante Les forêts d’altitudes, des forêts de liens
L’événement Exposition itinérante Les forêts d’altitudes, des forêts de liens Montperreux a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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