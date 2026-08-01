Les forêts d’altitude, des forêts de liens Animation L’éveil boisé Salle de convivialité Montperreux
dimanche 30 août 2026 · Salle de convivialité · Montperreux
Informations pratiques
Montperreux
Les forêts d’altitude, des forêts de liens Animation L’éveil boisé
Salle de convivialité 1 Rue de l’Église Montperreux Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:30:00
fin : 2026-08-30 12:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Dans le cadre de l’exposition Les forêts d’altitude, des forêts de liens, participez à l’animation nature L’éveil Boisé.
Dans cette animation, la forêt ne se raconte pas, elle se vit !
Plongez au cœur d’une aventure immersive quelle est cette feuille à la texture rugueuse ? D’où viennent les sons autour de vous ? À quel végétal cette odeur est-elle associée ? Tous les sens en éveil, vous pourrez redécouvrir la nature qui vous entoure. Laissez-vous surprendre…
Rendez-vous à l’exposition pour un déplacement ensemble en forêt pouvant nécessiter l’utilisation de vos véhicules personnels.
Cette animation est réalisée en forêt pensez à prendre une tenue adaptée et de l’eau. Dès 4 ans.
Pour plus d’informations sur le programme et les animations, rendez-vous sur bit.ly/foret-altitude. .
Salle de convivialité 1 Rue de l’Église Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 44 69 19 contact@groupe-tetras-jura.org
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English : Les forêts d’altitude, des forêts de liens Animation L’éveil boisé
L’événement Les forêts d’altitude, des forêts de liens Animation L’éveil boisé Montperreux a été mis à jour le 2026-08-23 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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