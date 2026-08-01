Les forêts d’altitude, des forêts de liens Animation L’éveil boisé Salle de convivialité Montperreux

Informations pratiques

Montperreux

Les forêts d’altitude, des forêts de liens Animation L’éveil boisé

Salle de convivialité 1 Rue de l’Église Montperreux Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:30:00

fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Dans le cadre de l’exposition Les forêts d’altitude, des forêts de liens, participez à l’animation nature L’éveil Boisé.

Dans cette animation, la forêt ne se raconte pas, elle se vit !

Plongez au cœur d’une aventure immersive quelle est cette feuille à la texture rugueuse ? D’où viennent les sons autour de vous ? À quel végétal cette odeur est-elle associée ? Tous les sens en éveil, vous pourrez redécouvrir la nature qui vous entoure. Laissez-vous surprendre…

Rendez-vous à l’exposition pour un déplacement ensemble en forêt pouvant nécessiter l’utilisation de vos véhicules personnels.

Cette animation est réalisée en forêt pensez à prendre une tenue adaptée et de l’eau. Dès 4 ans.

Pour plus d’informations sur le programme et les animations, rendez-vous sur bit.ly/foret-altitude. .

Salle de convivialité 1 Rue de l’Église Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 44 69 19 contact@groupe-tetras-jura.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les forêts d’altitude, des forêts de liens Animation L’éveil boisé

L’événement Les forêts d’altitude, des forêts de liens Animation L’éveil boisé Montperreux a été mis à jour le 2026-08-23 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)