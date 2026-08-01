Exposition Les forêts d’altitude, des forêts de liens _ Visite libre et animations en forêt Salle du Foyer Montperreux

Informations pratiques

Montperreux

Exposition Les forêts d’altitude, des forêts de liens _ Visite libre et animations en forêt

Salle du Foyer 1 Rue de l’Église Montperreux Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-30 13:00:00

Date(s) :

2026-08-29

L’exposition itinérante Les forêts d’altitude, des forêts de liens proposée par le Groupe Tétras Jura, invite petits et grands à une (re)découverte de nos forêts d’altitude. Gratuite et ouverte à tous, elle met en lumière la richesse des liens qui unissent animaux, plantes, champignons, humains et paysages dans ces milieux d’exception. À chacune de ses étapes, elle s’accompagne d’animations gratuites et adaptées à divers publics.

Vous pourrez plonger au cœur d’une aventure immersive avec vos enfants grâce à l’animation L’Éveil boisé ou découvrir le monde naturel qui vous entoure lors d’une visite nature guidée par Guillaume François. Si vous souhaitez plutôt laissez votre fibre artistique s’exprimer, venez participer à l’atelier guidé par l’artiste aquarelliste Amélie Sabanovic ou immortalisé la nature qui nous entoure lors de l’animation Cyanotype forestier.

Pour plus d’informations sur le programme et les animations, rendez-vous sur bit.ly/foret-altitude. .

Salle du Foyer 1 Rue de l’Église Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 44 69 19 contact@groupe-tetras-jura.org

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English : Exposition Les forêts d’altitude, des forêts de liens _ Visite libre et animations en forêt

L’événement Exposition Les forêts d’altitude, des forêts de liens _ Visite libre et animations en forêt Montperreux a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS