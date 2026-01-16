Exposition itinérante « Rotlòta » Médiathèque Centre culturel du Moulin des Muses Breuillet
mercredi 16 décembre 2026 · Médiathèque Centre culturel du Moulin des Muses · Breuillet
Informations pratiques
Breuillet
Exposition itinérante « Rotlòta »
Médiathèque Centre culturel du Moulin des Muses 28 rue de la Gare Breuillet Essonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-16
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-12-16
À la fois exposition et lieu de vie itinérants imaginés par le collectif Ronce et proposés par le CAC Brétigny, centre d’art contemporain de Cœur d’Essonne Agglomération, « Rotlòta » vous emmène à la découverte de savoir-faire artistiques et artisanaux.
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Médiathèque Centre culturel du Moulin des Muses 28 rue de la Gare Breuillet 91650 Essonne Île-de-France +33 7 85 01 10 31 v.bernard@coeuressonne.fr
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English :
%C0 Both an exhibition and a series of traveling living spaces conceived by the Ronce collective and presented by the CAC Br%E9tigny, the contemporary art center of the C?ur d’Essonne Agglom%E9ration, « Rotl%F2ta » takes you on a journey to discover artistic and artisanal skills.
L’événement Exposition itinérante « Rotlòta » Breuillet a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Coeur Essonne
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