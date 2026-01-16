Exposition itinérante « Rotlòta » Médiathèque Centre culturel du Moulin des Muses Breuillet

Informations pratiques

Breuillet

Exposition itinérante « Rotlòta »

Médiathèque Centre culturel du Moulin des Muses 28 rue de la Gare Breuillet Essonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-12-16

À la fois exposition et lieu de vie itinérants imaginés par le collectif Ronce et proposés par le CAC Brétigny, centre d’art contemporain de Cœur d’Essonne Agglomération, « Rotlòta » vous emmène à la découverte de savoir-faire artistiques et artisanaux.

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Médiathèque Centre culturel du Moulin des Muses 28 rue de la Gare Breuillet 91650 Essonne Île-de-France +33 7 85 01 10 31 v.bernard@coeuressonne.fr

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English :

%C0 Both an exhibition and a series of traveling living spaces conceived by the Ronce collective and presented by the CAC Br%E9tigny, the contemporary art center of the C?ur d’Essonne Agglom%E9ration, « Rotl%F2ta » takes you on a journey to discover artistic and artisanal skills.

L’événement Exposition itinérante « Rotlòta » Breuillet a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Coeur Essonne