Exposition Jardin éphémères Rue de Saint-Prix Bourbon-Lancy

Exposition Jardin éphémères

Rue de Saint-Prix Parc Saint-Prix Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Début : 2026-06-06

fin : 2026-11-08

2026-06-06

Sorcières, d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs … Ces jardins célèbrent la transmission, la magie du vivant et les imaginaires qui traversent le temps. Tantôt guérisseuses, tantôt rebelles, les sorcières, reprennent voix à travers des installations végétales sensibles et poétiques. Elles sont femmes de savoir, de soin et de résistance, issues de cultures proches ou lointaines. Celles d’hier, persécutées pour leur liberté et leur lien à la nature, dialoguent avec celles d’aujourd’hui, réinventées comme symboles d’émancipation et de puissance. .

Rue de Saint-Prix Parc Saint-Prix Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 23 23 mairie@bourbon-lancy.fr

