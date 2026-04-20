Montpellier

EXPOSITION JARDIN SECRET KIRSTEN BØGH

3, rue de l’Ancien Courrier Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Vers la mer… 10 avril 10 mai 2026

La nouvelle exposition de Christophe Marmey à la galerie nous emmène vers la mer.

Pour inaugurer son exposition personnelle Jardin secret elle sera présente le soir du vernissage vendredi 31 mai entre 18h et 20h à la galerie de l’Ancien Courrier à Montpellier.

Reconnue au Danemark pour ses scènes d’intérieur, l’artiste peintre nous entraine au fur à mesure vers un ailleurs. Son exposition à Los Angeles en décembre dernier s’intitulait Towards the light (vers la lumière).

Comme tous les artistes contemporains, Kirsten Bøgh est très sensible aux difficultés du monde qui nous entoure. Cependant, elle souhaite par sa peinture nous montrer une autre réalité.

J’aime les double-sens. Pour moi, peindre est comme une aspiration au positif dans un monde empreint de négativité.

Toujours en quête de lumière, elle transpose au jardin l’intimisme de sa peinture. Elle nous livre avec générosité ses nouvelles œuvres nées de sa palette de joie.

Le temps de son exposition, nous la suivons avec plaisir dans ses espaces de liberté, où les couleurs jaillissent ! .

3, rue de l’Ancien Courrier Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 71 88 contact@galerieanciencourrier.com

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English :

Towards the sea April 10 ? May 10, 2026

Christophe Marmey’s new exhibition at the gallery takes us to the sea.

L’événement EXPOSITION JARDIN SECRET KIRSTEN BØGH Montpellier a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OT MONTPELLIER