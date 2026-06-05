Exposition Jardins d’eau. Reflets de Normandie Place Blot Caen

Caen

Exposition Jardins d’eau. Reflets de Normandie

Place Blot Jardin des Plantes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-06

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, découvrez la nouvelle exposition du Jardin des Plantes en partenariat avec l’Institut Européen des Jardins et Paysages.

L’exposition est visible dans l’Orangerie, en accès libre, aux horaires d’ouverture de l’Orangerie.

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, découvrez la nouvelle exposition du Jardin des Plantes en partenariat avec l’Institut Européen des Jardins et Paysages.

Ils vous proposent un voyage à travers des jardins emblématiques de la région, où l’eau sous toutes ses formes (bassin, rivière, fontaine, etc.) devient un élément structurant du paysage. Que ce soit pour irriguer, refléter, apaiser ou sublimer, l’eau y joue un rôle à la fois esthétique, écologique et fonctionnel.

L’exposition célèbre également le savoir-faire des jardiniers et des paysagistes qui intègrent cet élément vital au cœur des paysages.

Elle est réalisée en partenariat avec la MRSH (Maison de la Recherche en Sciences Humaines) Université de Caen-Normandie et le Jardin des Plantes de Caen, deux acteurs majeurs de la recherche, de la préservation et de la valorisation du patrimoine végétal normand.

L’exposition est visible dans l’Orangerie, en accès libre, aux horaires d’ouverture de l’Orangerie. .

Place Blot Jardin des Plantes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 48 38 accueil-ev@caen.fr

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English : Exposition Jardins d’eau. Reflets de Normandie

As part of the Rendez-vous aux jardins, discover the new exhibition at the Jardin des Plantes in partnership with the Institut Européen des Jardins et Paysages.

The exhibition can be viewed in the Orangerie, with free access, during the Orangerie’s opening hours.

L’événement Exposition Jardins d’eau. Reflets de Normandie Caen a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer