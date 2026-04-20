Théâtre Le temple intérieur Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Caen

Théâtre Le temple intérieur

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06

XXL (groupe adulte)

• Écrit par Nicolas SOReL & mis en scène par May-Lisa Lebert

XXL (groupe adulte)

• Écrit par Nicolas SOReL & mis en scène par May-Lisa Lebert

Au bout de la route, le pied de la montagne. Marche par marche, mètre après mètre, il faut épuiser son énergie pour gagner le sommet. Là-haut, une bise glacée souffle et vous pénètre le corps. Vous êtes arrivés. La porte est ouverte. Tout semble désert, vous entrez…

C’est l’heure de la cérémonie de l’animal !

DRIS Leïla • GAULTIER Gilles • GAULTIER Marie-Claire • TESSIER Michel • LEJEUNE Maud • LESUEUR David • LOUIS Pauline • MARIE Nicole • MILLAN Sylvie • TURMEL Nelly • MULLER Danièle .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Théâtre Le temple intérieur

XXL (adult group)

– Written by Nicolas SOReL & directed by May-Lisa Lebert

L’événement Théâtre Le temple intérieur Caen a été mis à jour le 2026-04-16 par Calvados Attractivité