Théâtre Le temple intérieur Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen
Théâtre Le temple intérieur Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen vendredi 5 juin 2026.
Caen
Théâtre Le temple intérieur
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06
XXL (groupe adulte)
• Écrit par Nicolas SOReL & mis en scène par May-Lisa Lebert
XXL (groupe adulte)
• Écrit par Nicolas SOReL & mis en scène par May-Lisa Lebert
Au bout de la route, le pied de la montagne. Marche par marche, mètre après mètre, il faut épuiser son énergie pour gagner le sommet. Là-haut, une bise glacée souffle et vous pénètre le corps. Vous êtes arrivés. La porte est ouverte. Tout semble désert, vous entrez…
C’est l’heure de la cérémonie de l’animal !
DRIS Leïla • GAULTIER Gilles • GAULTIER Marie-Claire • TESSIER Michel • LEJEUNE Maud • LESUEUR David • LOUIS Pauline • MARIE Nicole • MILLAN Sylvie • TURMEL Nelly • MULLER Danièle .
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
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English : Théâtre Le temple intérieur
XXL (adult group)
– Written by Nicolas SOReL & directed by May-Lisa Lebert
L’événement Théâtre Le temple intérieur Caen a été mis à jour le 2026-04-16 par Calvados Attractivité
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