Exposition Je FALC, donc je lis ! La Fouillade
vendredi 2 octobre 2026 · La Fouillade
Informations pratiques
La Fouillade
Exposition Je FALC, donc je lis !
7 route d’Occitanie La Fouillade Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-02
Exposition Je FALC, donc je lis réalisée par Mes mains en or.
Créée pour faciliter l’accès à l’information pour les personnes présentant un trouble du développement intellectuel, la méthode FALC (Facile à Lire et à Comprendre) s’étend aujourd’hui au domaine de la littérature. Grâce à la co-construction, des livres adaptés répondent désormais aux envies et besoins de ces publics. Lire n’a jamais été aussi facile !
L’exposition Je FALC donc je lis ! , réalisée par Mes mains en or et l’Association Trisomie 21 vous invite à découvrir le FALC sous toutes ses formes, de ses grands principes à sa mise en application.
Une invitation à découvrir l’offre documentaire en FALC disponible en consultation et au prêt dans les bibliothèques du réseau intercommunal de lecture publique. .
7 route d’Occitanie La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45
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English :
Exhibition %AB I Am FALC, Therefore I Read %BB curated by Mes mains en or.
L’événement Exposition Je FALC, donc je lis ! La Fouillade a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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