Exposition Jean-Henri Fabre Bibliothèque Hergé Paris
samedi 5 septembre 2026 · Bibliothèque Hergé · Paris
Informations pratiques
Entomologiste, botaniste, aquarelliste et conteur, musicien et poète, Jean-Henri Fabre a observé les insectes inlassablement sur son domaine de L’Harmas pendant plus de quarante ans.
Cette exposition, prêtée par la bibliothèque Malraux, retrace sa vie et son travail.
Une exposition autour de l’entomologiste, à partir de photographies du Museum national d’histoire naturelle.
Du samedi 05 septembre 2026 au samedi 31 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T02:00:00+02:00
fin : 2026-11-01T00:59:59+01:00
Date(s) :
Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris
+33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Discotheque.Herge https://www.facebook.com/Bibliotheque.Discotheque.Herge
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