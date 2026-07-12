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Exposition Jean-Henri Fabre Bibliothèque Hergé Paris

samedi 5 septembre 2026 · Bibliothèque Hergé · Paris

Exposition Jean-Henri Fabre Bibliothèque Hergé Paris

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Hergé
Adresse
2 rue du Département
Ville
75019 Paris
Département
Paris

Entomologiste, botaniste, aquarelliste et conteur, musicien et poète, Jean-Henri Fabre a observé les insectes inlassablement sur son domaine de L’Harmas pendant plus de quarante ans.

Cette exposition, prêtée par la bibliothèque Malraux, retrace sa vie et son travail.

Une exposition autour de l’entomologiste, à partir de photographies du Museum national d’histoire naturelle.
Du samedi 05 septembre 2026 au samedi 31 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T02:00:00+02:00
fin : 2026-11-01T00:59:59+01:00
Date(s) :

Bibliothèque Hergé 2 rue du Département  75019 Paris
+33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Discotheque.Herge https://www.facebook.com/Bibliotheque.Discotheque.Herge


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