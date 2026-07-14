Exposition Jean-Louis Ducerf Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Montceau-les-Mines

Exposition Jean-Louis Ducerf

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 15:00:00

fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-13 2026-10-14 2026-10-17 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-24 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-31

De la peinture au rouleau … Déroulée au retour d’un long chemin de Bourgogne en Ombrie, de Cluny à Assise en passant les Alpes. De la peinture passée des pieds à la main, guidée par les yeux et la tête en six longues bandes colorées, dessinées. Mixture et confusion des images de la route, des jours et des soirs, de toutes les rencontres, des arbres, des gens, de bêtes petites et grosses, paisibles ou agitées, des murailles splendides, des tours et mille clochers, des fresques cachées aux sombres églises, du minuscule et du grandiose, des cailloux et des ruisseaux, de la pluie et du soleil. Le format linéaire , en phylactère, me restitue le mouvement perpétuel de la marche, l’enchainement confondu des impressions multiples du chemin. Peindre, dessiner ou marcher sont des gestes qui se rejoignent dans le même mouvement c’est avancer encore. L’image est finie mais la pensée qu’elle embarque ne s’arrête pas, comme la marche.

Jean-Louis Ducerf .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr

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English : Exposition Jean-Louis Ducerf

L’événement Exposition Jean-Louis Ducerf Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)