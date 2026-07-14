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AGENDA · Montceau-les-Mines

Exposition Jean-Louis Ducerf Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

samedi 10 octobre 2026 · Place des Droits de l'Homme · Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place des Droits de l'Homme
Adresse
L'Embarcadère
Ville
71300 Montceau-les-Mines
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Montceau-les-Mines

Exposition Jean-Louis Ducerf

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 15:00:00
fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :
2026-10-10 2026-10-13 2026-10-14 2026-10-17 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-24 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-31

De la peinture au rouleau … Déroulée au retour d’un long chemin de Bourgogne en Ombrie, de Cluny à Assise en passant les Alpes. De la peinture passée des pieds à la main, guidée par les yeux et la tête en six longues bandes colorées, dessinées. Mixture et confusion des images de la route, des jours et des soirs, de toutes les rencontres, des arbres, des gens, de bêtes petites et grosses, paisibles ou agitées, des murailles splendides, des tours et mille clochers, des fresques cachées aux sombres églises, du minuscule et du grandiose, des cailloux et des ruisseaux, de la pluie et du soleil. Le format linéaire , en phylactère, me restitue le mouvement perpétuel de la marche, l’enchainement confondu des impressions multiples du chemin. Peindre, dessiner ou marcher sont des gestes qui se rejoignent dans le même mouvement c’est avancer encore. L’image est finie mais la pensée qu’elle embarque ne s’arrête pas, comme la marche.
Jean-Louis Ducerf   .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10  lembarcadere@montceaulesmines.fr

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English : Exposition Jean-Louis Ducerf

L’événement Exposition Jean-Louis Ducerf Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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