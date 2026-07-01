Exposition Jean-Pierre Pothier Eglise Notre-Dame de Gardes Magnac-lès-Gardes

Informations pratiques

Magnac-lès-Gardes

Exposition Jean-Pierre Pothier

Eglise Notre-Dame de Gardes 4 rue Notre-Dame Magnac-Lavalette-Villars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-02 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-03 2026-07-06 2026-07-08

Jean-Pierre Pothier, créateur plasticien expose ses créations. L-M-M-J 14h-18h / V-S-D 10 h-18 h. Vernissage le samedi 4 juillet 18h00

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Eglise Notre-Dame de Gardes 4 rue Notre-Dame Magnac-lès-Gardes 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 99 52 14 contact@notredamedegardes.fr

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English :

Jean-Pierre Pothier, a visual artist, is exhibiting his works. Mon–Tue–Wed–Thu 2:00 p.m.–6:00 p.m. / Fri–Sat–Sun 10:00 a.m.–6:00 p.m. Opening reception on Saturday, July 4, at 6:00 p.m.

L’événement Exposition Jean-Pierre Pothier Magnac-lès-Gardes a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sud Charente