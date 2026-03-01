Exposition | Jemima Luyindula | Art de guérir – des œuvres pour renaitre à soi Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Vernissage de l’exposition – Vendredi 27 mars – 18h30

Jemima est une artiste pluridisciplinaire qui explore l’art digital, l’artisanat et la danse. Sa démarche artistique met en lumière le processus de guérison intérieure.

À travers son travail, elle évoque le « travail de l’ombre » : un chemin d’identification et de déconstruction des blessures émotionnelles et des croyances limitantes, afin de retrouver sa propre lumière.

Ses œuvres proposent ainsi une réflexion sur la reconnexion à soi et l’ancrage identitaire.Par le biais de l’artisanat, notamment le crochet et du dessin digital, elle invite le public à découvrir un univers à la fois profond et sensible

Exposition du 25/03 au 04/05

Pour en savoir plus : https://www.jemima-artdeguerir.com/

En accès libre et gratuit.

Jemima est une artiste pluridisciplinaire qui explore l’art digital, l’artisanat et la danse. Sa démarche artistique met en lumière le processus de guérison intérieure.

Le vendredi 27 mars 2026

de 18h30 à 19h30

Du mercredi 25 mars 2026 au lundi 04 mai 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-25T01:00:00+01:00

fin : 2026-05-05T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-03-27T18:30:00+02:00_2026-03-27T19:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



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