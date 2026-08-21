Exposition – Jeu de Piste – Les Commerces d’Antan de Vitry, Médiathèque Albert Camus, Vitry-le-François
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Albert Camus · Vitry-le-François
Informations pratiques
Exposition – Jeu de Piste – Les Commerces d’Antan de Vitry 19 et 20 septembre Médiathèque Albert Camus Marne
Gratuit. Réservation obligatoire. Limité à 20 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Commerces d’autrefois, une exposition-jeu à faire en famille.
A l’aide d’un guide et d’un plan, replongez dans le Vitry d’autrefois, menez l’enquête et tentez de percer le secret de la ville rose.
Soyez malins et affûtés pour repartir avec ses trésors.
Médiathèque Albert Camus 2, rue Charles Péguy 51300 Vitry-le-François Vitry-le-François 51300 Puygouzon Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 74 45 30 »}, {« type »: « email », « value »: « tourismevitry@lacduder.com »}]
Commerces d’autrefois, une exposition-jeu à faire en famille
©Médiathèque Albert Camus, Mairie Vitry-le-François
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