Exposition Jeux insolites

4 bis rue de la Poste Martizay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-06

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-05-06

Exposition documentaire interactive.

Exposition pour tout savoir sur les jeux olympiques: 6 kakemonos, 4 tablettes numériques + jeux géants (dames, 4 en ligne, pêche à la ligne), prêtée par la BDI. .

4 bis rue de la Poste Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 87 86 mediatheque@martizay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Photography exhibition by Emilie Gaudin.

L’événement Exposition Jeux insolites Martizay a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Brenne