Exposition Jeux insolites Martizay

Exposition Jeux insolites
4 bis rue de la Poste Martizay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Jeudi 2026-05-06
fin : 2026-06-02
2026-05-06
Exposition documentaire interactive.
Exposition pour tout savoir sur les jeux olympiques: 6 kakemonos, 4 tablettes numériques + jeux géants (dames, 4 en ligne, pêche à la ligne), prêtée par la BDI. .
4 bis rue de la Poste Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 87 86 mediatheque@martizay.fr
English :
