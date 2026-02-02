Foire aux oisons

Rue de Verdun Martizay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02 08:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Plus de 200 exposants, fête foraine, restauration sur place.

Plus de deux cents stands sont annoncés sur le champ de foire et dans les rues de la cité vente de volaille, concours oisons, foire à tout, plants, artisanat, matériel agricole, chaussures, confection, életroménager…. Animation gratuite maquillage pour les enfants avec photos souvenirs. Possibilité de restauration sur place, attractions enfants. .

Rue de Verdun Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 89 13 24 93 amicalecommercants.martizay@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

More than 200 exhibitors, fairground, catering on the spot.

L’événement Foire aux oisons Martizay a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Brenne