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Exposition photos de classe Martizay

Exposition photos de classe Martizay

Exposition photos de classe Martizay samedi 2 mai 2026.

Adresse : 1 Place de l'Église

Ville : 36220 Martizay

Département : Indre

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Martizay

Exposition photos de classe

1 Place de l’Église Martizay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Re-Découvrez des photos de classe de l’école de Martizay de 1890 à 2005
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1 Place de l’Église Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 94 50  accueil@destination-brenne.fr

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English :

Re-Discover class photos of the Martizay school from 1890 to 2005

L’événement Exposition photos de classe Martizay a été mis à jour le 2026-04-24 par Destination Brenne

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