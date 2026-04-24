Martizay

Exposition photos de classe

1 Place de l’Église Martizay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Re-Découvrez des photos de classe de l’école de Martizay de 1890 à 2005

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1 Place de l’Église Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 94 50 accueil@destination-brenne.fr

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English :

Re-Discover class photos of the Martizay school from 1890 to 2005

L’événement Exposition photos de classe Martizay a été mis à jour le 2026-04-24 par Destination Brenne