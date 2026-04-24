Exposition photos de classe Martizay
Exposition photos de classe Martizay samedi 2 mai 2026.
Martizay
Exposition photos de classe
1 Place de l’Église Martizay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 17:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Re-Découvrez des photos de classe de l’école de Martizay de 1890 à 2005
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1 Place de l’Église Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 94 50 accueil@destination-brenne.fr
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English :
Re-Discover class photos of the Martizay school from 1890 to 2005
L’événement Exposition photos de classe Martizay a été mis à jour le 2026-04-24 par Destination Brenne
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