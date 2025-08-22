Balade à pied n°38 Balade entre la Claise et le Chambon Martizay Indre

Balade à pied n°38 Balade entre la Claise et le Chambon A pieds

Balade à pied n°38 Balade entre la Claise et le Chambon 36220 Martizay Indre Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 13500.0 Tarif :

Martizay semble hors du temps avec ses anciennes échoppes et son musée archéologique. La randonnée se perd dans la campagne pour traverser la Claise dans une ambiance bucolique et on ressent dans le bâti l’influence tourangelle. A noter le surprenant verger conservatoire de Chambon.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Walk n ° 38 Walk between Claise and Chambon

Time seems to have come to a standstill in Martizay with its old shops and archaeological museum. The walk meanders into the countryside, crosses the Claise in a bucolic atmosphere, and reveals the Touraine style in the local architecture. Note the surprising conservatory orchard in Chambon.

Deutsch :

Martizay scheint mit seinen alten Verkaufsständen und dem archäologischen Museum aus der Zeit gefallen zu sein. Die Wanderung verliert sich in der Landschaft, um den Fluss Claise in einer bukolischen Atmosphäre zu überqueren, und man spürt in der Bausubstanz den Einfluss der Tours. Erwähnenswert ist

Italiano :

Martizay sembra essere fuori dal tempo con i suoi vecchi negozi e il suo museo archeologico. L’escursione si perde nella campagna per attraversare il fiume Claise in un’atmosfera bucolica e si sente l’influenza della Touraine negli edifici. Da notare il sorprendente giardino d’inverno di Chambon.

Español :

Martizay parece estar fuera del tiempo con sus antiguas tiendas y su museo arqueológico. La caminata se pierde en el campo para cruzar el río Claise en un ambiente bucólico y se puede sentir la influencia de Touraine en los edificios. Obsérvese el sorprendente huerto invernadero de Chambon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par SIT Centre-Val de Loire