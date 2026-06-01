Exposition John Howe – Château de Ranrouët Herbignac

Herbignac

Exposition John Howe –

Château de Ranrouët 15 Rue Guy de Rochefort Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12

Exposition John Howe La nature souveraine

Découvrez la dimension végétale de l’univers artistique de John Howe. Au cœur de ce site où la nature semble entourer et protéger les ruines, les œuvres dialoguent avec le paysage et invitent à une immersion sensible dans l’imaginaire médiéval. La sélection présentée rassemble des œuvres inspirées du Seigneur des Anneaux, notamment les célèbres Ents, ces arbres vivants défenseurs des forêts de la Terre du Milieu, ainsi que d’autres grands récits comme Le Hobbit, Le Roi Arthur ou Beowulf. Un parcours en harmonie avec le site, où se mêlent nature, légendes et mondes fantastiques.

Exposition organisée dans le cadre du parcours Voyages fantastiques à travers l’art de John Howe .

Pendant plus de 4 mois, découvrez l’art de John Howe à travers un parcours inédit imaginé sur le territoire. Artiste de renommée internationale, John Howe a notamment contribué à façonner l’esthétique des trilogies cinématographiques Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, réalisées par Peter Jackson, donnant vie à l’univers de J. R. R. Tolkien. Près de 150 œuvres, réparties sur quatre lieux La Baule, Guérande, Herbignac, Batz-sur-Mer- vous plongent dans un voyage unique entre légendes, univers fantastiques et imaginaire médiéval.

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Accès avec le billet d’entrée au Château de Ranrouët, aux horaires d’ouvertures du Château. .

Château de Ranrouët 15 Rue Guy de Rochefort Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

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L’événement Exposition John Howe – Herbignac a été mis à jour le 2026-06-10 par ADT44