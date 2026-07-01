Exposition Joss Baselli « Milles vies », Cité de l’accordéon et des patrimoines, Tulle

Informations pratiques

Exposition Joss Baselli « Milles vies » 19 et 20 septembre Cité de l’accordéon et des patrimoines Corrèze

Gratuit. Sans réservation. Les audioguides seront prêtés aux visiteurs dans la limite du matériel disponible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition hommage à Joss Baselli

À l’occasion du centenaire de sa naissance, cette exposition retrace le parcours artistique de Joss Baselli (1926-1982).

Peu connu du grand public, il a pourtant mené une carrière exceptionnelle, tour à tour chef d’orchestre, compositeur, soliste et accompagnateur du monde de la chanson. Virtuose élégant, son parcours le conduit de la France aux États-Unis, où il demeure le seul accordéoniste français à avoir remporté un prix de popularité.

Engagé pour la reconnaissance et la transmission de son instrument, il publie, avec l’accordéoniste André Astier, plusieurs méthodes d’accordéon devenues des références pour des générations de musiciens.

Riche de nombreux documents, photographies et disques, l’exposition invite également à écouter quelques-unes de ses compositions les plus emblématiques.

Cité de l’accordéon et des patrimoines Place Maschat, 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 20 28 28 https://citedelaccordeon.com/ https://www.instagram.com/citedelaccordeon/;https://www.facebook.com/citedelaccordeon Au cœur du centre historique de Tulle, la cité de l’accordéon et des patrimoines est installée dans le bâtiment de l’ancienne Banque de France, entièrement transformé pour accueillir collections et visiteurs. Plus qu’un musée, la cité est un lieu de découverte et de partage autour de l’histoire et des savoir-faire de la ville.

Trois parcours permanents s’offrent aux visiteurs entre découverte de l’accordéon, dentelle en poinct de Tulle et histoire de la Manufacture d’armes. Nous recommandons aux visiteurs de stationner au parking Saint-Pierre situé à 10 minutes à pied de la cité. Parking gratuit le samedi, fermé le dimanche.

En se garant au parking Saint-Pierre, deux heures de stationnement vous sont offertes. Ne pas oublier d’emporter avec vous votre ticket de parking pour le valider sur la borne située à l’accueil de la cité.

Autre solution de stationnement : la place Martial Brigouleix, avec sa gratuité pendant deux heures une fois par jour et par véhicule, est à seulement 11 minutes à pied de la cité.

Exposition hommage

©Ministère de la Culture ©Pascal Basile