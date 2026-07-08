Informations pratiques

Nevers

Exposition Jurassic Shark

Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-18 19:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Découvrez l’exposition Jurassic Shark, une exposition immersive consacrée aux dinosaures et animaux marins le weekend du 17 et 18 octobre à Nevers Agora.

Tout au long de votre visite, admirez des reproductions grandeur nature entièrement robotisées de créatures fascinantes requins, dinosaures, tortues géantes et bien d’autres espèces extraordinaires qui ont marqué l’histoire de notre planète.

Vous aurez également l’occasion d’admirer le plus redoutable des prédateurs un T-Rex de 13 mètres, entièrement animatronique.

Pour prolonger l’aventure, les enfants pourront également découvrir un espace de fouille dans le sable, leur permettant de se glisser dans la peau de véritables paléontologues à la recherche de fossiles, et une aire de jeux avec un château gonflable.

Une sortie ludique, éducative et spectaculaire à partager en famille !

A destination des familles.

Horaire d’ouverture samedi et dimanche de 10h à 19h.

Tarif 10€. Public familial. .

Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Exposition Jurassic Shark

L’événement Exposition Jurassic Shark Nevers a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cap Grand Nevers