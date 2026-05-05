Exposition « K-Beauty. Beauté coréenne, histoire d’un phénomène » au Musée Guimet, Musée Guimet, Paris
Exposition « K-Beauty. Beauté coréenne, histoire d’un phénomène » au Musée Guimet, Musée Guimet, Paris samedi 23 mai 2026.
Exposition « K-Beauty. Beauté coréenne, histoire d’un phénomène » au Musée Guimet Samedi 23 mai, 18h30 Musée Guimet Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Pour cette Nuit des musées, le musée Guimet se met à l’heure coréenne et vous propose de découvrir l’exposition K-Beauty. Beauté coréenne, histoire d’un phénomène.
Puissance culturelle majeure, la Corée modèle désormais les tendances et inspire une génération globalisée. Au sommet de cette vague, la K-Beauty impose une approche holistique de la beauté et établit une véritable esthétique.
Entre chefs-d’œuvre historiques et imagerie contemporaine, l’exposition revient sur les codes esthétiques qui ont traversé les siècles pour devenir une référence mondiale mélangeant tradition et modernité.
Musée Guimet 6 Place d’Iéna, 75016 Paris, France Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France 33156525300 https://www.guimet.fr/fr Œuvres d’art provenant de tous les pays bouddhiques dans l’orbe culturelle du continent indien et de l’empire chinois. Importante collection d’art khmer. Métro Iéna.
Visite libre de l’exposition « K-Beauty. Beauté coréenne, histoire d’un phénomène »
© GrandPalaisRMN (Musée Guimet, Paris), Jean-Yves et Nicolas Dubois
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