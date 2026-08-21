Exposition Katherine Ball et Felix Egle The water runs through us Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Exposition Katherine Ball et Felix Egle The water runs through us

Du 16/11 au 04/12/2026 le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le vendredi de 9h à 12h. Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-16

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-11-16

Une exposition originale sur l’eau par des artistes berlinois. Prêtée par le Goethe-Institut de Nancy. Avec le soutien de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse.

Comment notre relation à l‘eau évoluer a-t-elle lorsque nous passerons de simples consommateurs à gardiens de cette ressource vitale ?

L’artiste Katherine Ball explore cette question dans son ouvrage The Water Runs Through Us (adocs, 2025). Cette exposition s’inspire directement de cet ouvrage et dévoile les coulisses de la Floating University Berlin, un projet unique en son genre. Installée dans un ancien bassin de rétention d’eaux pluviales en plein cœur de Berlin, la Floating University est un laboratoire transdisciplinaire expérimental, dédié à la recherche, à l’apprentissage et à la création autour des enjeux environnementaux urbains. Ce lieu atypique réunit architectes, artistes, scientifiques, étudiants et citoyens pour expérimenter de nouvelles manières de coexister avec les milieux aquatiques et d’imaginer des infrastructures durables. Membre fondatrice de l’association Floating e.V. et artiste en résidence en 2018, Katherine Ball a conçu des installations hydrauliques alliant art, écologie et pédagogie, que vous pourrez découvrir dans cette exposition. .

Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

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English :

A unique exhibition on water by Berlin artists. Presented by the Goethe-Institut in Nancy. With support from the Franco-German Youth Office.

L’événement Exposition Katherine Ball et Felix Egle The water runs through us Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence