Exposition la Belle et la Bête Plombières-les-Bains

Informations pratiques

Plombières-les-Bains

Exposition la Belle et la Bête

12 Place du Bain romain Plombières-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

J’ai décidé un jour de faire de la peinture, pour parler de notre fragilité, de nos doutes, de nos peurs, mais aussi de notre détermination, notre force…

C’est une histoire d’équilibre, de possibilités.

Je m’appelle Caroline BALLET, j’habite à Crépey, un petit village en Lorraine.

Ma formation artistique se situe entre 1988 et 2000 aux Beaux-Arts de Nancy.

Divers lieux d’exposition se sont ensuite enchaînés… Salons, galeries, centres culturels ainsi que quelques résidences et performances… la plupart dans des villes et des pays différents, tels que Nancy, Metz, Strasbourg, Le Mans, Paris… mais aussi au Luxembourg et le plus éloigné à Washington.

La Galerie des Bains à Plombières-les-Bains m’a donné l’occasion de révéler notre part au Merveilleux avec le thème de

LA BELLE ET LA BÊTE

Ce sujet que j’affectionne ainsi que cette galerie sont en accord avec mon travail et ont suscité en moi un regain d’énergie .

Caroline Ballet, 2026

Vernissage le vendredi 31 juillet à partir de 18h30. Projection gratuite en plein air du film de Jean Cocteau La belle et la bête à 21h, Place du Bain romain à Plombières-les-Bains.Tout public

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12 Place du Bain romain Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 7 85 77 63 44

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English :

%AB One day, I decided to take up painting to express our fragility, our doubts, our fears—but also our determination and our strength…

It’s a story of balance and possibilities.

My name is Caroline BALLET; I live in Crépéy, a small village in Lorraine.

I received my artistic training between 1988 and 2000 at the Beaux-Arts in Nancy.

Various exhibition venues followed one after another… Art fairs, galleries, cultural centers, as well as a few residencies and performances—mostly in different cities and countries, such as Nancy, Metz, Strasbourg, Le Mans, and Paris, but also in Luxembourg and, furthest afield, Washington.

The “Galerie des Bains” in Plombières-les-Bains gave me the opportunity to reveal our connection to the marvelous with the theme:

%AB BEAUTY AND THE BEAST %BB

This subject, which is very dear to me, as well as this gallery, are in harmony with my work and have sparked a renewed sense of energy within me %BB.

Caroline Ballet, 2026

Opening reception on Friday, July 31, starting at 6:30 p.m. Free outdoor screening of Jean Cocteau’s film “Beauty and the Beast” at 9:00 p.m. at Place du Bain Romain in Plombières-les-Bains.

L’événement Exposition la Belle et la Bête Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-01 par OT REMIREMONT