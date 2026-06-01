Exposition « La chambre aux loups », Lendroit, Rennes
Exposition « La chambre aux loups », Lendroit, Rennes samedi 20 juin 2026.
Exposition « La chambre aux loups » 20 – 27 juin Lendroit Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Cette exposition propose une sélection de peintures originales de l’artiste Morvandiau, auteur de l’image pour cette édition d’Exporama. Retrouvez des peintures de l’artiste sur la thématique du paysage, l’affiche de l’Exporama ainsi qu’un tirage numéroté et signé. Également disponibles durant l’exposition, les éditions de l’auteur, en consultation ou à la vente.
Lendroit 24 bis place du Colombier 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Cette exposition propose une sélection de peintures originales de l’artiste Morvandiau, auteur de l’image pour cette édition d’Exporama.
© Morvandiau – Road Movie #1
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Journée de l’Europe de l’Université de Rennes – 2ème édition INSA Rennes Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY, Orangerie du Thabor, Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place Hoche Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place de Prague, face au n°1 de la rue de La Tisza Rennes 1 juin 2026