Exposition « La chambre aux loups », Lendroit, Rennes

Exposition « La chambre aux loups » 20 – 27 juin Lendroit Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Cette exposition propose une sélection de peintures originales de l’artiste Morvandiau, auteur de l’image pour cette édition d’Exporama. Retrouvez des peintures de l’artiste sur la thématique du paysage, l’affiche de l’Exporama ainsi qu’un tirage numéroté et signé. Également disponibles durant l’exposition, les éditions de l’auteur, en consultation ou à la vente.

Lendroit 24 bis place du Colombier 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Cette exposition propose une sélection de peintures originales de l’artiste Morvandiau, auteur de l’image pour cette édition d’Exporama.

© Morvandiau – Road Movie #1