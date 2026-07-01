Informations pratiques

Exposition « La Cité des Artistes » par l’association « La Tête en fête » 19 et 20 septembre Cellier Saint-Pierre Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

25 artistes répartis sur deux sites, vous font découvrir leurs œuvres : peinture, sculpture, photographie, origami ou encore créations artisanales. L’occasion d’échanger dans un cadre prestigieux autour de la cathédrale : au Petit-Louvre, mais aussi dans le cellier Saint-Pierre.

Cellier Saint-Pierre 1 Place Saint-Pierre, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 06 42 83 14 42 https://celliersaintpierre.fr/ Situé face à la cathédrale, cet ancien cellier des chanoines a été érigé au milieu du XIIIe siècle. C’est l’un des bâtiments les plus anciens de Troyes. Sa récente rénovation a mis en valeur son architecture imposante et le savoir-faire des artisans d’aujourd’hui. En face de la cathédrale

25 artistes répartis sur deux sites, vous font découvrir leurs œuvres : peinture, sculpture, photographie, origami ou encore créations artisanales. L’occasion d’échanger dans un cadre prestigieux de…

© Sylvie Schier-Sterbecq