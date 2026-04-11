Exposition La Cité médiévale et ses habitants Espace Boris Vian Montluçon

Montluçon

Exposition La Cité médiévale et ses habitants

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-07

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-07-07

Commentr’Images vous propose une exposition photographique sur la Cité médiévale et ses habitants.

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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

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English :

Commentr?Images presents a photographic exhibition on the medieval town and its inhabitants.

L’événement Exposition La Cité médiévale et ses habitants Montluçon a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme