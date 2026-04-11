Exposition La Cité médiévale et ses habitants Espace Boris Vian Montluçon
Exposition La Cité médiévale et ses habitants Espace Boris Vian Montluçon mardi 7 juillet 2026.
Montluçon
Exposition La Cité médiévale et ses habitants
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-07
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-07-07
Commentr’Images vous propose une exposition photographique sur la Cité médiévale et ses habitants.
.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Commentr?Images presents a photographic exhibition on the medieval town and its inhabitants.
L’événement Exposition La Cité médiévale et ses habitants Montluçon a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Cirque Zavatta Rue Pablo Picasso Montluçon 11 avril 2026
- Initiation à la batterie Esoter’ink Montluçon 11 avril 2026
- Visite guidée Montluçon au fil de l’eau Anciens Bains-Douches Montluçon 11 avril 2026
- Concert exceptionnelle de la fanfare de cavalerie de la garde républicaine Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon 12 avril 2026
- Atelier pédagogique Fleurs de printemps Anciens Bains-Douches Montluçon 15 avril 2026