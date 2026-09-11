Informations pratiques

Yvetot

Exposition La diagonale du plein

7 Rue Percée Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-12-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

À l’automne, la galerie Duchamp propose un double horizon expérimental. Les productions d’élèves des enseignements du centre d’art, sous le titre pierre feuille ciseaux y côtoient celles de Simon Geneste, artiste, ouvrier agricole et designer, qu’il présentera dans une exposition intitulée, non sans humour, La diagonale du plein . Travaux d’amateurs, objets de design et œuvres d’art rien n’est ici figé. L’espace de l’exposition n’est pas celui de l’absolu, mais celui d’un dialogue fécond, souvent drôle, engagé et ludique qui invite le visiteur à poser sur le monde un regard d’amateur celui qui, étymologiquement, aime. .

7 Rue Percée Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 35 90 galerie.duchamp@yvetot.fr

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English : Exposition La diagonale du plein

L’événement Exposition La diagonale du plein Yvetot a été mis à jour le 2026-08-21 par Yvetot Normandie Tourisme