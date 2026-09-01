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AGENDA · Wangenbourg-Engenthal

Exposition La grande époque du tourisme vert en Alsace Wangenbourg-Engenthal

mercredi 16 septembre 2026 · Wangenbourg-Engenthal

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
43 rue du Général de Gaulle
Ville
67710 Wangenbourg-Engenthal
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Wangenbourg-Engenthal

Exposition La grande époque du tourisme vert en Alsace

43 rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-16 2026-09-19

Exposition La grande époque du tourisme vert en Alsace

Dates   16 septembre au 1er octobre 2026
Horaires mercredi et vendredi de 16h à 19h, jeudi de 14h à 17h
Lieu bibliothèque René Christophe
Adresse 43 rue du gal de Gaulle 67710 Wangenbourg-Engenthal

Ouverture exceptionnelle lors des journées européennes du patrimoine  samedi 19 et dimanche 20/09/2026 de 14h à 17h

Tout public – Gratuit –  Accès de plain-pied

Wangenbourg vous invite à revivre l’âge d’or de ses grands hôtels. Cette exposition célèbre une tradition d’hospitalité unique où curistes et promeneurs venaient chercher le grand air, révélant le destin d’un village devenu prestigieuse station climatique alsacienne. 0  .

43 rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 38 44  bibliotheque.wangenbourg@orange.fr

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English :

L’événement Exposition La grande époque du tourisme vert en Alsace Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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