Exposition La grande époque du tourisme vert en Alsace Wangenbourg-Engenthal
mercredi 16 septembre 2026 · Wangenbourg-Engenthal
Informations pratiques
Wangenbourg-Engenthal
Exposition La grande époque du tourisme vert en Alsace
43 rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-19
Exposition La grande époque du tourisme vert en Alsace
Dates 16 septembre au 1er octobre 2026
Horaires mercredi et vendredi de 16h à 19h, jeudi de 14h à 17h
Lieu bibliothèque René Christophe
Adresse 43 rue du gal de Gaulle 67710 Wangenbourg-Engenthal
Ouverture exceptionnelle lors des journées européennes du patrimoine samedi 19 et dimanche 20/09/2026 de 14h à 17h
Tout public – Gratuit – Accès de plain-pied
Wangenbourg vous invite à revivre l’âge d’or de ses grands hôtels. Cette exposition célèbre une tradition d’hospitalité unique où curistes et promeneurs venaient chercher le grand air, révélant le destin d’un village devenu prestigieuse station climatique alsacienne. 0 .
43 rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 38 44 bibliotheque.wangenbourg@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition La grande époque du tourisme vert en Alsace Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
À voir aussi à Wangenbourg-Engenthal (Bas-Rhin)
- Journées Européennes du Patrimoine château du Freudeneck Wangenbourg-Engenthal 19 septembre 2026
- Festival Voix & Route Romane à Obersteigen Wangenbourg-Engenthal 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine chapelle d’Obersteigen Wangenbourg-Engenthal 19 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine exposition De Gaulle Wangenbourg-Engenthal 19 septembre 2026
- Exposition de photos Sauvage , de Philippe ZIMMER Wangenbourg-Engenthal 5 octobre 2026