Informations pratiques

Wangenbourg-Engenthal

Exposition La grande époque du tourisme vert en Alsace

43 rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-19

Exposition La grande époque du tourisme vert en Alsace

Dates 16 septembre au 1er octobre 2026

Horaires mercredi et vendredi de 16h à 19h, jeudi de 14h à 17h

Lieu bibliothèque René Christophe

Adresse 43 rue du gal de Gaulle 67710 Wangenbourg-Engenthal

Ouverture exceptionnelle lors des journées européennes du patrimoine samedi 19 et dimanche 20/09/2026 de 14h à 17h

Tout public – Gratuit – Accès de plain-pied

Wangenbourg vous invite à revivre l’âge d’or de ses grands hôtels. Cette exposition célèbre une tradition d’hospitalité unique où curistes et promeneurs venaient chercher le grand air, révélant le destin d’un village devenu prestigieuse station climatique alsacienne. 0 .

43 rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 38 44 bibliotheque.wangenbourg@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition La grande époque du tourisme vert en Alsace Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble