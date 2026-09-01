Journées européennes du patrimoine exposition De Gaulle Wangenbourg-Engenthal
samedi 19 septembre 2026 · Wangenbourg-Engenthal
Informations pratiques
Wangenbourg-Engenthal
Journées européennes du patrimoine exposition De Gaulle
43 rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture de l’exposition De Gaulle et la 5e armée . Visite libre, exposition située au 1er étage du centre culturel. 0 .
43 rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 33 50 contact@mossig-vignoble-tourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées européennes du patrimoine exposition De Gaulle Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
À voir aussi à Wangenbourg-Engenthal (Bas-Rhin)
- Exposition La grande époque du tourisme vert en Alsace Wangenbourg-Engenthal 16 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine château du Freudeneck Wangenbourg-Engenthal 19 septembre 2026
- Festival Voix & Route Romane à Obersteigen Wangenbourg-Engenthal 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine chapelle d’Obersteigen Wangenbourg-Engenthal 19 septembre 2026
- Exposition de photos Sauvage , de Philippe ZIMMER Wangenbourg-Engenthal 5 octobre 2026