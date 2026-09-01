Informations pratiques

Wangenbourg-Engenthal

Journées européennes du patrimoine exposition De Gaulle

43 rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture de l’exposition De Gaulle et la 5e armée . Visite libre, exposition située au 1er étage du centre culturel. 0 .

43 rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 33 50 contact@mossig-vignoble-tourisme.fr

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine exposition De Gaulle Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble